Портнов восстановился в КНУ: в сети анонсировали акцию протеста

Андрей Портнов (скриншот)

Замглавы Администрации президента при Януковиче Андрей Портнов снова будет работать на кафедре конституционного права юридического факультета Киевского национального университета имени Шевченко. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на руководителя отдела кадров вуза Алексея Иванченко.

"Портнова Андрея Владимировича принять с 1.09.2019 по 30.06.2020 года на условиях срочного трудового договора до проведения конкурса на должность профессора кафедры конституционного права", - процитировал Иванченко приказ о трудоустройстве Портнова.

По его словам, процедура принятия на работу до проведения конкурса применяется ко всем преподавателям, которые не входят в штат университета. Конкурс будет проведен зимой или весной.

Тем временем в Facebook создали страницу с анонсом акции "Нет Портнову в КНУ", которая должна пройти завтра в 18:30.

СМИ пишут, что акцию организовывают студенты КНУ, недовольные восстановлением Портнова.

Сегодня Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по заявлению Портнова о якобы попытке захвата государственной власти.