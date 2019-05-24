Гриценко: Внимание к назначениям Зеленского явно преувеличено

Анатолий Гриценко Фото: LIGA.net

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко, который этой весной баллотировался в президенты, заявил, что внимание общественности к кадровым назначением президента Владимира Зеленского "явно преувеличено". Об этом он пишет в Facebook.

"С кем комфортно, кому доверяет, чье мнение считает профессиональным - с теми пусть себе и работает", - считает политик.

Он добавил, что на Банковой есть "только один человек, который имеет право выдавать государственные решения" - президент, а все остальные - "его рабочий персонал".

Политика полагает, что назначение глав ведомств "сразу покажет, для чего их назначают и в состоянии ли они выполнять определенные задания".

Равне лидер Гражданской позиции заявил, что его партия пойдет на парламентские выборы, объединившись с тремя силами.

Читайте также: А мог бы быть совсем другой второй тур