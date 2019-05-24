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24.05.2019, 10:56

Гриценко: Внимание к назначениям Зеленского явно преувеличено

Гриценко: Внимание к назначениям Зеленского явно преувеличено - Фото
Анатолий Гриценко Фото: LIGA.net

Лидер партии Гражданская позиция ожидает назначения генпрокурора, глав Минобороны, МИД, СБУ, НБУ, руководителей разведки и секретаря СНБО

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко, который этой весной баллотировался в президенты, заявил, что внимание общественности к кадровым назначением президента Владимира Зеленского "явно преувеличено". Об этом он пишет в Facebook

"С кем комфортно, кому доверяет, чье мнение считает профессиональным - с теми пусть себе и работает", - считает политик.

Он добавил, что на Банковой есть "только один человек, который имеет право выдавать государственные решения" - президент, а все остальные - "его рабочий персонал".

Политика полагает, что назначение глав ведомств "сразу покажет, для чего их назначают и в состоянии ли они выполнять определенные задания".

Равне лидер Гражданской позиции заявил, что его партия пойдет на парламентские выборы, объединившись с тремя силами. 

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Теги: Владимир Зеленский, кадры, анатолий гриценко, администрация президента
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