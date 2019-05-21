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21.05.2019, 21:57

Гриценко: Идем на выборы совместно с тремя партиями

Гриценко: Идем на выборы совместно с тремя партиями - Фото
Гриценко

Объединят усилия Гражданская позиция, Народный контроль, Родная страна и Европейская партия Украины

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Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко сообщил, что его политсила пойдет на парламентские выборы, объединив усилия с тремя партиями. Об этом Гриценко сообщил в Facebook.

Он написал, что Гражданская позиция идет на выборы вместе с партиями Народный контроль (Дмитрий Добродомов), Родная страна (Николай Томенко) и Европейская партия Украины (Николай Катеринчук).

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По его словам, команда также будет усилена профессионалами в ключевых сферах.

Гриненко сообщил, что руководителем центрального избирательного штаба объединения назначен Андрей Мисик, председатель исполкома партии Народный контроль.

Ранее президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Рады. Внеочередные выборы в парламент, согласно тексту документа, назначены на 21 июля 2019 года. В команде Зеленского журналисту LIGA.net объяснили, что указ официально будет опубликован после заседания Рады, назначенного на 22 мая.

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Теги: анатолий гриценко, гражданская позиция
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