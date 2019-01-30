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30.01.2019, 17:02

Гриценко заявил, что не станет извиняться перед Луценко

Гриценко заявил, что не станет извиняться перед Луценко - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидат в президенты заявил, что считает генпрокурора "патологически лживым по жизни"

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Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что не намерен извиняться перед генпрокурором Юрием Луценко за слова о его сыне. Об этом Гриценко написал в Facebook.

Политик продолжает настаивать, что "высокие чины прятали своих сыновей от мобилизации".

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"Кто-то полностью, кто-то после нескольких месяцев в АТО - заблаговременно возвращал домой, или в парламент, или в Укроборонпром. Когда других ребят мобилизовали на год и более", - написал Гриценко.

Кандидат в президенты заявил, что может извиниться перед сыном Луценко, но не станет этого делать перед генпрокурором, которого он назвал "патологически лживым по жизни".

В качестве примера такой "лжи" политик привел заявление Луценко о том, что якобы в начале войны президент Петр Порошенко предлагал Гриценко пост министра обороны, от которого он отказался.

В интервью Дмитрию Гордону Гриценко, отвечая на вопрос, почему он не принял участия в АТО, заявил, что его воинская специальность якобы не была востребована в Донбассе, но сына своего он "не прятал, так, как это сделали Порошенко, Луценко, Пашинский или Турчинов".

Луценко напомнил, что его сын служил в АТО и дал Гриценко 24 часа на принесение извинений.

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Теги: АТО, выборы, юрий луценко, мобилизация, анатолий гриценко
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