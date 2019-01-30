Гриценко заявил, что не станет извиняться перед Луценко

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что не намерен извиняться перед генпрокурором Юрием Луценко за слова о его сыне. Об этом Гриценко написал в Facebook.
Политик продолжает настаивать, что "высокие чины прятали своих сыновей от мобилизации".
"Кто-то полностью, кто-то после нескольких месяцев в АТО - заблаговременно возвращал домой, или в парламент, или в Укроборонпром. Когда других ребят мобилизовали на год и более", - написал Гриценко.
Кандидат в президенты заявил, что может извиниться перед сыном Луценко, но не станет этого делать перед генпрокурором, которого он назвал "патологически лживым по жизни".
В качестве примера такой "лжи" политик привел заявление Луценко о том, что якобы в начале войны президент Петр Порошенко предлагал Гриценко пост министра обороны, от которого он отказался.
В интервью Дмитрию Гордону Гриценко, отвечая на вопрос, почему он не принял участия в АТО, заявил, что его воинская специальность якобы не была востребована в Донбассе, но сына своего он "не прятал, так, как это сделали Порошенко, Луценко, Пашинский или Турчинов".
Луценко напомнил, что его сын служил в АТО и дал Гриценко 24 часа на принесение извинений.