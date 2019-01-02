Гройсман, Кличко и Яценюк не пойдут на выборы - Сюмар

Владимир Гройсман, Петр Порошенко и Арсений Яценюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Политический технолог, нардеп от Народного фронта Виктория Сюмар считает, что премьер-министр Владимир Гройсман, мэр Киева Виталий Кличко и экс-премьер Арсений Яценюк не будут участвовать в президентских выборах в марте 2019 года. Об этом она сообщила в интервью LIGA.net.

Билборды Яценюка «Украинский язык, кино, песня» Сюмар объяснила желанием партии Народный фронт отчитаться за сделанное.

Реклама

«С точки зрения парламентской кампании участие Яценюка в президентской гонке имеет смысл. Но, с другой стороны, политик его уровня должен идти или в победную кампанию или уметь выдерживать паузу», - отметила Сюмар.

По ее мнению, чтобы стать президентом кампания Яценюка может быть следующей, на 2024 год.

Касательно Кличко Сюмар отметила, что мэр Киева очень комфортно себя чувствует в нынешней должности.

«Он понимает, что Порошенко для него более выгоден, чем Тимошенко. Поскольку это будет последний срок Порошенко, и Кличко может вполне стать преемником, как человек, который в свое время позволил выиграть Порошенко в первом туре», - добавила она.

В тоже время Сюмар считает, что ни Кличко, ни Яценюк, ни Гройсман не готовы быть VIP-агитаторами для Порошенко.

Читайте также: Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала первого кандидата