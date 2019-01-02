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02.01.2019, 12:22

Гройсман, Кличко и Яценюк не пойдут на выборы - Сюмар

Гройсман, Кличко и Яценюк не пойдут на выборы - Сюмар - Фото
Владимир Гройсман, Петр Порошенко и Арсений Яценюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

При этом никто из них не готов быть VIP-агитатором для Порошенко

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Политический технолог, нардеп от Народного фронта Виктория Сюмар считает, что премьер-министр Владимир Гройсман, мэр Киева Виталий Кличко и экс-премьер Арсений Яценюк не будут участвовать в президентских выборах в марте 2019 года. Об этом она сообщила в интервью LIGA.net.

Билборды Яценюка «Украинский язык, кино, песня» Сюмар объяснила желанием партии Народный фронт отчитаться за сделанное.

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«С точки зрения парламентской кампании участие Яценюка в президентской гонке имеет смысл. Но, с другой стороны, политик его уровня должен идти или в победную кампанию или уметь выдерживать паузу», - отметила Сюмар.

По ее мнению, чтобы стать президентом кампания Яценюка может быть следующей, на 2024 год.

 Касательно Кличко Сюмар отметила, что мэр Киева очень комфортно себя чувствует в нынешней должности.

«Он понимает, что Порошенко для него более выгоден, чем Тимошенко. Поскольку это будет последний срок Порошенко, и Кличко может вполне стать преемником, как человек, который в свое время позволил выиграть Порошенко в первом туре», - добавила она.

В тоже время Сюмар считает, что ни Кличко, ни Яценюк, ни Гройсман не готовы быть VIP-агитаторами для Порошенко.

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Теги: владимир гройсман, виталий кличко, арсений яценюк, виктория сюмар
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