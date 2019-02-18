Гройсман: Мэрам есть чем хвастаться

Украинцы больше доверяют власти на местах, потому что ей легче продемонстрироваться свои достижения. Такое мнение высказал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью LIGA.net.
"Мэрам есть чем хвастаться. Они быстро могут построить парк и дорогу - и люди уже будут воспринимать их положительно", - сказал премьер.
Он отметил, что децентрализация дала городским властям дополнительные средства.
"Явное люди воспринимают лучше, а что до этого были системные предпосылки, они не знают и не замечают", - посетовал Гройсман.