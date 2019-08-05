Гройсман: Мы не хлопаем дверью, готовим послания новым министрам

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министерства получили указание премьер-министра Владимира Гройсмана подготовить для будущих руководителей послания о ситуации в своих областях, о том, что сделано и что необходимо продолжать делать. Об этом Гройсман сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы закладываем новую традицию - не хлопать дверью, а думать про то, чтобы обеспечить непрерывность тех изменений, которые мы начали", - написал он.

Гройсман ожидает, что в течение месяца все министерства подготовят transition books для будущих министров.

Первая такая книга, от Министерства здравоохранения, уже готова.

Ранее сообщалось, что премьер-министр находится в официальном отпуске.

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