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Кабмин не сможет уволить Кличко на этой неделе

Кабмин не сможет уволить Кличко на этой неделе - Фото
Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.07.2019, 14:45

Очередное заседание Кабмина на этой неделе не состоится

Очередное заседание Кабмина на этой неделе не состоится, так как премьер-министр Владимир Гройсман находится в официальном отпуске. Об этом пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук сообщил Укринформ.

"Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством заседания правительства не будет", - сказал он.

24 июля Богдан передал в Кабмин просьбу об увольнении с должности главы Киевской городской госадминистрации киевского мэра Виталия КличкоГройсман сообщил, что вопрос увольнения Виталия Кличко будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабмина. Сегодня глава ОПУ Андрей Богдан заявил, что у Кличко есть шансы вновь стать главой КГГГА. Кличко назвал такие заявления "байками и домыслами".

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владимир гройсман КГГА виталий кличко андрей богдан
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