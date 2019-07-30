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Кличко ответил на брифинг Богдана: Байки из склепа

Кличко ответил на брифинг Богдана: Байки из склепа - Фото
Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.07.2019, 13:12

Мэр Киева обвинил главу Офиса президента в манипулировании законами и Конституцией, а его заявления на брифинге назвал "сплетнями и домыслами"

Мэр Киева Виталий Кличко ответил в Facebook на заявления главы Офиса президента Андрея Богдана, сделанные во время сегодняшнего брифинга.

"Пресс-конференция напоминала "байки из склепа" - подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше", - заявил Кличко.

Он порекомендовал Богдану передать свои "страшилки" правоохранительным органам и "не позориться подобными информационными выступлениями".

Кличко подчеркнул, что попытки разделить должности мэра и главы КГГА - это якобы наступление на местное самоуправление и попытка лишить киевлян права влиять на управление столицей.

Ранее Богдан заявил, будто Кличко сам признавал, что "потерял контроль над столицей", и что за сохранение за Кличко должности главы КГГА Богдану предлагали $20 млн в год.

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