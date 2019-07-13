Гройсман: Мы не можем разорвать железнодорожное сообщение с РФ

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией из-за обязательств перед Евросоюзом. Об этом он заявил в эфире канала Украина на ток-шоу "Оппозиция".

Один из зрителей, отметив, что самым прибыльным стало направление Укрзалізниці Киев-Москва, спросил, не решил ли Кабмин сделать прибыльной Укрзалізницю, запретив авиасообщение с РФ.

Гройсман ответил, что "ни в коем случае так вопрос никто не рассматривает".

"Мы должны вводить ограничения, когда Россия напала на Украину. Это наш враг… Отменены ограничения могут быть только тогда, когда россияне выйдут с территории Украины", - сказал премьер.

При этом он отметил, что железнодорожное сообщение Украина разорвать не может.

"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе, соглашения об ассоциации, мы просто не можем», — сказал Гройсман.

По данным УЗ, Москва остается самым денежным направлением в международных пассажирских перевозках на протяжении многих лет.