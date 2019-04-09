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09.04.2019, 14:29

Гройсман поддержит отставку главы Одесской ОГА - источник

Гройсман поддержит отставку главы Одесской ОГА - источник - Фото
Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)

Гройсман пришел на заседание фракции БПП и заверил, что отставка главы ОГА неминуема

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал отставку главы одесской ОГА Максима Степанова. Об этом LIGA.net сообщили несколько собеседников из фракции БПП.

"Президент вместе с премьер-министром приходили на фракцию в понедельник. Гройсман дал понять, что Степанов будет уволен", - сообщили участники встречи.

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В пресс-службе правительства LIGA.net отметили, что премьер посетил заседание фракции БПП в понедельник вечером, но не обсуждал тему увольнения Степанова.

Ранее глава Одесской ОГА отказался покидать свой пост по указу президента о его отстранении. Замглавы президентской фракции Сергей Березенко и спикер президента Олег Медведев заявили, что Степанов будет уволен на заседании правительства в среду.

Читайте также: Скандал. Почему Порошенко увольняет главу Одесской ОГА Степанова

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Теги: петр порошенко, одесса, максим степанов
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