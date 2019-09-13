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Гройсман похвалил Зеленского и заявил, что "не кидал" Порошенко

Гройсман похвалил Зеленского и заявил, что "не кидал" Порошенко - Фото
Владимир Зеленский и Владимир Гройсман на заседании СНБО (фото - president.gov.ua)
13.09.2019, 17:17

Экс-премьер заявил, что в работе с новым президентом у него не было негатива

Бывший премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о работе при президентстве Владимира Зеленского, а также причинах ухода из команды пятого президента Петра Порошенко. Об этом Гройсман сказал Украинской правде.

Он напомнил, что при Зеленском возглавлял Кабмин в течение нескольких месяцев и работа  с новым президентом шла "в контакте и взаимодействии". " Если были какие-то рабочие вопросы - я думаю, что мы их очень быстро решали", - добавил экс-премьер.

"За то время, что мы работали вместе, я не могу сказать, что было что-то такое, что я бы отнес к негативным вещам. Он достаточно вежливый, очень коммуникабельный. Я не видел каких-либо таких (негативных, - ред.) вещей", - рассказал Гройсман.

Что касается Порошенко, то бывший премьер не согласился с утверждением, что якобы он его "кинул". "Я никого никогда в жизни ни в чем не кидал. Так даже вопрос ставить невозможно, поскольку не было какого-то либо контракта", - сказал он, добавив, что оба политика знали, что "дальше вместе не пойдут".

"Заканчивается этот политический сезон и мы заканчиваем наше сотрудничество", - пояснил Гройсман.

Он также рассказал, что после ухода из правительства из Киева никуда не переезжал, а остался в столице вместе со своей "правительственной командой".

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владимир гройсман Петр Порошенко Владимир Зеленский кабмин гройсмана
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