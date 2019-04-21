Гройсман поздравил Зеленского и поблагодарил Порошенко

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил Владимира Зеленского, "победителя, за которого отдали свои голоса большинство украинцев". Об этом он написал в своем Facebook.

Он также поблагодарил президента Петра Порошенко за "пять лет, в течение которых на самом деле было сделано много, чтобы Украина стала современной европейской страной", добавив, что необходимо "в ответ на общественный запрос ускорить позитивные перемены".

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Гройсман отметил, что выборы президента прошли свободно и демократично.

Согласно данным национального экзитпола, во втором туре президентских выборов 2019 побеждает Зеленский. По данным социологов, Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

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