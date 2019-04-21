Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.04.2019, 23:27

Гройсман поздравил Зеленского и поблагодарил Порошенко

Гройсман поздравил Зеленского и поблагодарил Порошенко - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер отметил, что выборы президента прошли свободно и демократично

Реклама
Реклама

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил Владимира Зеленского, "победителя, за которого отдали свои голоса большинство украинцев". Об этом он написал в своем Facebook.

Он также поблагодарил президента Петра Порошенко за "пять лет, в течение которых на самом деле было сделано много, чтобы Украина стала современной европейской страной", добавив, что необходимо "в ответ на общественный запрос ускорить позитивные перемены".

Реклама

Гройсман отметил, что выборы президента прошли свободно и демократично.

Согласно данным национального экзитпола, во втором туре президентских выборов 2019 побеждает Зеленский. По данным социологов, Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, владимир гройсман, выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 