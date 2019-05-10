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10.05.2019, 20:59

Гройсман заявил, что ищет людей для похода в Раду

Гройсман заявил, что ищет людей для похода в Раду - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Общение на эту тему происходит со многими людьми, сказал премьер, в том числе с Арсением Яценюком

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ищет людей для политической силы, с которой он планирует идти на выборы в Верховную Раду. Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

"Как только будет известна конфигурация, я об этом сообщу. Я бы хотел, чтобы это была достаточно качественная, с точки зрения профессионализма и способностей, политическая сила. На самом деле, я могу сказать, что я сейчас ищу людей, которые могли бы быть достаточно результативными", - сказал премьер.

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На просьбу прокомментировать информацию о том, что Гройсман может пойти в парламент во главе Народного фронта Арсения Яценюка, он сказал, что общается со многими людьми, в том числе с Яценюком.

"Я считаю, что есть много вещей, которые мы можем сделать, когда объединены. Но когда будет определен формат, кто с кем идет и в каком качестве, это все будет немного позже", - сказал премьер.

Комментируя сведения о том, что Гройсман может возглавить партию экс-премьера Арсения Яценюка Народный фронт и пойти с ней на парламентские выборы, действующий премьер-министр отметил, что они общаются и у них есть потенциал "сделать много вещей, когда объединены".

В то же время Гройсман подчеркнул, что формат и понимание, с какой политической силой он пойдет на выборы в ВР, будет "немного позднее".

При этом премьер заявил, что хотел бы принять участие в создании "классической политической партии с организованной политической структурой, определенной идеологией и объединением профессиональных людей".

Ранее Гройсман заявлял, что Украине нужно как можно быстрее менять избирательную систему, без которой обновленный состав Верховной Рады при новом президенте Владимире Зеленском станет "большим разочарованием". 

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Теги: владимир гройсман, выборы, рада, народный фронт, арсений яценюк
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