Гройсман о досрочных выборах в Раду: Будет огромное разочарование

Владимир Гройсман (скриншот из видеозаписи)

Премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что Украине нужно как можно быстрее менять избирательную систему, без которой обновленный состав Верховной Рады при новом президенте Владимире Зеленском станет "большим разочарованием". Об этом глава правительства рассказал в программе "Свобода слова" на канале ICTV.

Премьеру задали вопрос о возможности/необходимости досрочных выборов в Раду.

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"Я не считаю, что нужно какие-то вопросы ускорять. Если речь будет идти о досрочных выборах <...> то мы должны быть готовы к тому, что все выберем, как в старой системе - как было раньше - и на этом поставим точку", - сказал он.

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По мнению Гройсмана, в этом случае "через два-три месяца придет огромное разочарование".

"...Когда начнут блокировать трибуну, не принимать решения, законы начнут рассматривать по процедурам, которые были применены еще, возможно, 50 лет назад в европарламентах", - добавил он.

Премьер считает, что для начала нужно "привести все в человеческий вид, менять систему принятия решений". "Если этого не сделать, мы станем на те же грабли", - сказал он.

Ранее Гройсман поздравил Зеленского с избранием новым президентом и поблагодарил главу государства Петра Порошенко за "пять лет, в течение которых на самом деле было сделано много, чтобы Украина стала современной европейской страной".

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