Группировка "Восток" уничтожила за сутки 110 оккупантов

В течение суток, 17 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские войска совершили две атаки. Они потеряли 110 человек личного состава, шесть БМП, два БПЛА и другую технику и вооружение. Об этом сообщает пресс-служба ОТГ "Восток".

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Потери врага составили:

личного состава – до 110;

БМП – 6;

БТР – 1;

артиллерийских систем – 3;

минометов – 1;

ЗРК – 1;

АТТ – 4;

БПЛА – 2.

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Вадим Ребрина

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