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Группировка "Восток" уничтожила за сутки 110 оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 21:56
Группировка
Украинский военный (фото - Генштаб ВСУ)

В течение суток, 17 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские войска совершили две атаки. Они потеряли 110 человек личного состава, шесть БМП, два БПЛА и другую технику и вооружение. Об этом сообщает пресс-служба ОТГ "Восток".

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Потери врага составили:

  • личного состава – до 110;
  • БМП – 6;
  • БТР – 1;
  • артиллерийских систем – 3;
  • минометов – 1;
  • ЗРК – 1;
  • АТТ – 4;
  • БПЛА – 2.

Читайте также: Россия готовится наступать на Славянск, под Харьковом ждет прорыва ВСУ к границе – Генштаб

Вадим Ребрина
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война отг восток
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