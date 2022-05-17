Группировка "Восток" уничтожила за сутки 110 оккупантов
17.05.2022, 21:56
Украинский военный (фото - Генштаб ВСУ)
В течение суток, 17 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские войска совершили две атаки. Они потеряли 110 человек личного состава, шесть БМП, два БПЛА и другую технику и вооружение. Об этом сообщает пресс-служба ОТГ "Восток".
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Потери врага составили:
- личного состава – до 110;
- БМП – 6;
- БТР – 1;
- артиллерийских систем – 3;
- минометов – 1;
- ЗРК – 1;
- АТТ – 4;
- БПЛА – 2.
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