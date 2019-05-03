Грузинский министр: Путин повторяет в Украине грузинский сценарий

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Государственный министр по вопросам примирения и и общественного равенства Грузии Кетеван Цихелашвили заявила, что президент страны-оккупанта России Владимир Путин использует в Донбассе методы влияния, аналогичные тем, которые РФ использовала в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц.

Такое заявление Цихелашвили сделала на встрече с главой МинВОТ Вадимом Чернышем, где была поднята тема с раздачей российских паспортов на временно оккупированной территории Украины.

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"Фактически президент России повторил в Украине то, что происходило в конце 1990-х и в начале 2000-х годов в Грузии: начал выдавать российские паспорта населению временно оккупированной части. К сожалению, для нас это очень знакомый сценарий, и известно, к чему он приведет", - считает она.

Тбилиси надеется, что в Украине повторения событий, аналогичных 2008 году в Грузии, не будет, но выдача российских паспортов - это "тревожный сигнал".

В 2008 году началась российско-грузинская война, когда Москва признала независимость двух сепаратистских региона Грузии - Абхазии и Южной Осетии, после чего ввела войска в Грузию. Грузия войну проиграла.

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