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03.05.2019, 13:27

Грузинский министр: Путин повторяет в Украине грузинский сценарий

Грузинский министр: Путин повторяет в Украине грузинский сценарий - Фото
фото: EPA

Кетеван Цихелашвили считает, что выдача российских паспортов в Донбассе нужна Путину, чтобы оправдать свои преступные действия "защитой населения"

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Государственный министр по вопросам примирения и и общественного равенства Грузии Кетеван Цихелашвили заявила, что президент страны-оккупанта России Владимир Путин использует в Донбассе методы влияния, аналогичные тем, которые РФ использовала в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц.

Такое заявление Цихелашвили сделала на встрече с главой МинВОТ Вадимом Чернышем, где была поднята тема с раздачей российских паспортов на временно оккупированной территории Украины. 

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"Фактически президент России повторил в Украине то, что происходило в конце 1990-х и в начале 2000-х годов в Грузии: начал выдавать российские паспорта населению временно оккупированной части. К сожалению, для нас это очень знакомый сценарий, и известно, к чему он приведет", - считает она.

Тбилиси надеется, что в Украине повторения событий, аналогичных 2008 году в Грузии, не будет, но выдача российских паспортов - это "тревожный сигнал". 

В 2008 году началась российско-грузинская война, когда Москва признала независимость двух сепаратистских региона Грузии - Абхазии и Южной Осетии, после чего ввела войска в Грузию. Грузия войну проиграла.

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Теги: Донбасс, оккупация, Грузия, Кетеван Цихелашвили
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