Президент Грузии назвала "конечную цель" России по НАТО

Саломе Зурабишвили (фото - facebook.com.zourabichvilisalome)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что десятилетняя российская военная оккупация Южной Осетии и Абхазии не смогла сломить волю ее страны к сохранению суверенитета и вступлению в ЕС и НАТО. Об этом сообщает Голос Америки.

"Несмотря на оккупированные территории и ... постоянное, каждодневное давление с захватом заложников, с гуманитарным давлением на население с обеих сторон линии оккупации, это не стало победой для России, потому что Грузия продолжает проводить свою линию и по-прежнему твердо намерена вступить в ЕС и НАТО", – сказала президент.

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Она считает, что "в этом и состояла конечная цель России – повлиять на решимость Грузии", добавив, что по этой причине "это стало победой Грузии, а не России".

По ее словам, Россия "никогда не будет иметь права вето" в отношении трансатлантического вектора Грузии.

Зурабишвили убеждена, что возросшая активность ВМС США в Черном море, которое играет роль морских ворот для торговли и обеспечивает доступ к природным ресурсам Азии в обход России, не только отражает стратегический интерес США к региону, но и дает Тбилиси возможность для углубления отношений с Вашингтоном.

"Думаю, Черное море становится все более важным в стратегическом плане для США", – подчеркнула она.

Отвечая на вопрос, готова ли она разместить американскую военную базу на грузинской территории, Зурабишвили усомнилась в целесообразности такого шага: "Не думаю, что это будет рекомендовано. Нам не нужно предпринимать шаги, которые могут быть расценены как провокации, и я не думаю, что США готовы к размещению здесь военной базы, которая, вероятно, вызовет реакцию как со стороны России, так и со стороны... террористических движений, которые очень активны в этом регионе".

30 ноября 2018 года Зурабишвили заявляла, что Грузия не намерена переходить к сотрудничеству с нынешней путинской Россией.