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Россия провела ротацию офицеров в оккупированном Донбассе - ГУР

Россия провела ротацию офицеров в оккупированном Донбассе - ГУР - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
24.07.2019, 13:33

В Минобороны заявляют, что для некоторых российских офицеров участие в агрессии против Украины стало "карьерным трамплином"

По информации Главного управления разведки Министерства обороны, командование страны-агрессора РФ провело кадровую ротацию на территориях Украины, неподконтрольных правительству. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны

ГУР сообщает, что по результатам работы комплексных комиссий РФ некую часть офицерского состава отстранили от "должностей" в Донбассе и вернули в Россию.

Также отмечается, что для отдельных российских кадровых офицеров участие в вооруженной агрессии против Украины стало "трамплином" для дальнейшего карьерного роста. В частности, в июле 2019 года на должность командира 49-й армии ВС РФ в Ставрополе назначили генерал-майора Зусько, который в 2014 году командовал "армией ДНР". 

Вчера штаб ООС сообщил, что в оккупированный Донбасс прибыли группы российских снайперов. 

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война Донбасс минобороны разведка
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