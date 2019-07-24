Россия провела ротацию офицеров в оккупированном Донбассе - ГУР

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По информации Главного управления разведки Министерства обороны, командование страны-агрессора РФ провело кадровую ротацию на территориях Украины, неподконтрольных правительству. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

ГУР сообщает, что по результатам работы комплексных комиссий РФ некую часть офицерского состава отстранили от "должностей" в Донбассе и вернули в Россию.

Также отмечается, что для отдельных российских кадровых офицеров участие в вооруженной агрессии против Украины стало "трамплином" для дальнейшего карьерного роста. В частности, в июле 2019 года на должность командира 49-й армии ВС РФ в Ставрополе назначили генерал-майора Зусько, который в 2014 году командовал "армией ДНР".

Вчера штаб ООС сообщил, что в оккупированный Донбасс прибыли группы российских снайперов.