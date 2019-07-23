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В оккупированный Донецк прибыли российские снайперы - штаб

В оккупированный Донецк прибыли российские снайперы - штаб - Фото
Фото: ЕРА
23.07.2019, 10:10

По данным штаба операции объединенных сил, основной задачей российских снайперов будет "уничтожение камер наблюдения мониторинговой миссии ОБСЕ"

Во временно оккупированный Донецк прибыли группы российских снайперов с заданием - подготовка и совершение обстрелов, уничтожение камер наблюдения ОБСЕ, которые были установлены в соответствии с минскими договоренностями. Об этом штаб ООС сообщает в Facebook.

Камеры были установлены на некоторых участках линии разграничения. Их уничтожение, по заявлению штаба, будет "дополнительным свидетельством коварства российских оккупационных войск и пренебрежения ими международными договоренностями".

Отмечается, что установленные ОБСЕ веб-камеры позволяют фиксировать ситуацию в режиме работы 24/7.

При помощи этих камер наблюдатели неоднократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, совершения провокационных обстрелов позиций украинских войск, обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры на свободной территории.

Ранее от огня снайпера оккупационных российских войск погибли украинские военные Роман Джерелейко и Александр Бардалим. 

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война в донбассе снайпер
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