В оккупированный Донецк прибыли российские снайперы - штаб

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Во временно оккупированный Донецк прибыли группы российских снайперов с заданием - подготовка и совершение обстрелов, уничтожение камер наблюдения ОБСЕ, которые были установлены в соответствии с минскими договоренностями. Об этом штаб ООС сообщает в Facebook.

Камеры были установлены на некоторых участках линии разграничения. Их уничтожение, по заявлению штаба, будет "дополнительным свидетельством коварства российских оккупационных войск и пренебрежения ими международными договоренностями".

Отмечается, что установленные ОБСЕ веб-камеры позволяют фиксировать ситуацию в режиме работы 24/7.

При помощи этих камер наблюдатели неоднократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, совершения провокационных обстрелов позиций украинских войск, обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры на свободной территории.

Ранее от огня снайпера оккупационных российских войск погибли украинские военные Роман Джерелейко и Александр Бардалим.