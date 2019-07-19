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Донбасс. Военный спасал раненого снайпером побратима, погибли оба

Донбасс. Военный спасал раненого снайпером побратима, погибли оба - Фото
Маки (фото - pixabay.com)
19.07.2019, 23:22

От огня снайпера оккупационных российских войск погибли украинские военные Роман Джерелейко и Александр Бардалим

Сегодня, 19 июля, в Донбассе во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа от огня снайпера гибридной армии России погибли двое военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Один из военных был эвакуирован с места обстрела, получил домедицинскую помощь и был доставлен в ближайшую районную больницу, где умер от полученного ранения.

Второй военнослужащий, который пытался спасти боевого побратима и вынести его из зоны обстрела, получил пулевое ранение в бок и руку. Он погиб на месте.

Первым был ранен солдат Роман Джерелейко (первое фото ниже), его пытался вытащить из-под огня старшина Александр Бардалим.

Вчера погиб боец ООС - 28-летний старший солдат 8-го полка спецназа Сил спецопераций Богдан Бигус. Вместе с товарищем он возвращался с боевого задания, задел растяжку и погиб на месте от множественных осколочных ранений. Дома у него осталась мать, жена и двое детей. Прощание состоится в полдень 21 июля на площади Независимости в родном городе героя Хмельницком.

17 июля 2019 года на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске договорились о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня, с полуночи 21 июля по киевскому времени.

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война в донбассе снайпер потери 24 бригада
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