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19.07.2019, 07:45

На фронте в результате подрыва погиб военнослужащий

На фронте в результате подрыва погиб военнослужащий - Фото
Маки (фото - pixabay.com)

Разведка ВСУ сообщила, что за 18 июля был уничтожен один боевик гибридных войск РФ в Донбассе. Двое его подельников по войне против Украины ранены.

Вчера, 18 июля, на востоке Украины из-за подрыва погиб военнослужащий, говорится в утренней сводке от штаба операции объединенных сил, которая пишет только о боевых потерях. Подробности трагического эпизода войны в Донбассе пока не сообщаются.

Кроме того, при вражеских обстрелах двое бойцов ООС получили ранения.

Всего за вчерашние сутки оккупационные силы РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. Из минометов калибра 82 мм боевики били около Песок и Ломакино, а такие орудия калибра 120 мм они применили в районе Павлополя.

За 19 июля враг один раз обстрелял позиции украинских войск.

LIGA.net шестой год ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины в Донбассе. Все самое главное - в одной ленте.

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Теги: война в донбассе, потери
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