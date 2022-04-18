ГУР известны имена трех военных преступников из РФ. Один причастен к геноциду в Мариуполе

Генеральное управление разведки Минобороны Украины обнародовало имена трех командиров наивысшего командного состава, совершавших сознательные военные преступления против украинцев.

Один из командиров продолжает руководить операцией по захвату Мариуполя. Другого отстранили за некомпетентность и значительные потери личного состава в Сумском и Харьковском направлениях. Третий отдавал приказы бомбить гражданские объекты в Киевской и Черниговской области.

Информация о командирах:

Кравченко Владимир Викторович – командующий 11 А ВВС и ПВО Восточного ВО ВС РФ. В период с февраля по март 2022 года отдавал приказы бомбить авиацией гражданские объекты на территории Киевской и Черниговской областей Украины. В результате погибло немало мирных жителей.

– командующий 11 А ВВС и ПВО Восточного ВО ВС РФ. В период с февраля по март 2022 года отдавал приказы бомбить авиацией гражданские объекты на территории Киевской и Черниговской областей Украины. В результате погибло немало мирных жителей. Кисель Сергей Александрович бывший командир 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ, генерал-лейтенант. Принимал непосредственное участие в военном вторжении в Украину. Был отстранен за некомпетентность, трусость и нерешительность. Поскольку на этих направлениях ВСУ пленили российских "солдат-срочников". Что стало опровержением лжи Путина, публично отрицавшего участие солдат срочной службы в войне в Украине.

Мордычев Андрей Николаевич – командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ, генерал-лейтенант. Управляет операцией по захвату Мариуполя. По его приказу блокируется доставка гуманитарной помощи в город. По данным ГУР, именно он отдавал приказы обстреливать жилые районы из тяжелого вооружения, что привело к почти полному разрушению города.

Анна Чуданова

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