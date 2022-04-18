ГУР известны имена трех военных преступников из РФ. Один причастен к геноциду в Мариуполе
18.04.2022, 15:48
Военные преступники РФ
Генеральное управление разведки Минобороны Украины обнародовало имена трех командиров наивысшего командного состава, совершавших сознательные военные преступления против украинцев.
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Один из командиров продолжает руководить операцией по захвату Мариуполя. Другого отстранили за некомпетентность и значительные потери личного состава в Сумском и Харьковском направлениях. Третий отдавал приказы бомбить гражданские объекты в Киевской и Черниговской области.
Информация о командирах:
- Кравченко Владимир Викторович – командующий 11 А ВВС и ПВО Восточного ВО ВС РФ. В период с февраля по март 2022 года отдавал приказы бомбить авиацией гражданские объекты на территории Киевской и Черниговской областей Украины. В результате погибло немало мирных жителей.
- Кисель Сергей Александрович бывший командир 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ, генерал-лейтенант. Принимал непосредственное участие в военном вторжении в Украину. Был отстранен за некомпетентность, трусость и нерешительность. Поскольку на этих направлениях ВСУ пленили российских "солдат-срочников". Что стало опровержением лжи Путина, публично отрицавшего участие солдат срочной службы в войне в Украине.
- Мордычев Андрей Николаевич – командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ, генерал-лейтенант. Управляет операцией по захвату Мариуполя. По его приказу блокируется доставка гуманитарной помощи в город. По данным ГУР, именно он отдавал приказы обстреливать жилые районы из тяжелого вооружения, что привело к почти полному разрушению города.
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