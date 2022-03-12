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ГУР о ядерном шантаже России: Будут поджигать леса или бить артиллерией по хранилищу

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 06:09
ГУР о ядерном шантаже России: Будут поджигать леса или бить артиллерией по хранилищу - Фото
Кирилл Буданов (скриншот видео Bihus.Info/YouTube)

Российские оккупанты планируют два вида ядерного шантажа – они хотят в произошедшем впоследствии обвинить Украину. Об этом в интервью Украина 24 сказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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"У нас есть информация о разработке двух вариантов. Какой из них они выберут, это зависит исключительно от них", – подчеркнул он.

По словам Буданова, первый вид – режим Кремля может осуществить масштабное поджигание радиоактивных лесов, когда распространению радиации будет способствовать ветер.

Глава ГУР добавил, что второй вид – применение артиллерии по ядерному хранилищу, в котором захватчики хотят обвинить якобы "нацистские", "неонацистские" формирования, которых не существует в Украине.

"Теперь российское руководство понимает, что его планы скорой кампании провалились, и оно переходит к ядерному шантажу", – сказал он.

Буданов напомнил, что Россия уже использовала ядерный шантаж – обстреливала Запорожскую АЭС, нанесла ракетный удар по Харьковскому физико-техническому институту, на территории которого находится экспериментальный ядерный реактор.

Ядерный терроризм, к которому прибегает режим Кремля, подчеркнул он, будет иметь последствия как для стран Европы, так и для самой России. Но больше остальных пострадают Украина и Беларусь.

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Яна Катасонова
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