ГУР показало уничтоженных российских оккупантов под Бахмутом – видео

Главное управление разведки Минобороны опубликовало видео с трупами российских оккупантов, уничтоженных украинскими десантниками сегодня под Бахмутом.

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"Под Бахмутом. Сегодня. Такая судьба ждет всех частично мобилизованных россиян и других оккупантов, которых отправляют как пушечное мясо", – говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что первыми на позиции противника с боем зашли храбрые воины 46 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

16 декабря российские войска продолжали искать слабые места в обороне Вооруженных Сил Украины у Бахмута и Авдеевки.

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Вадим Ребрина

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