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ГУР показало уничтоженных российских оккупантов под Бахмутом – видео

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2022, 20:55
ГУР показало уничтоженных российских оккупантов под Бахмутом – видео - Фото
Уничтоженные под Бахмутом российские оккупанты (фото — @slovyanskasil)

Главное управление разведки Минобороны опубликовало видео с трупами российских оккупантов, уничтоженных украинскими десантниками сегодня под Бахмутом.

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"Под Бахмутом. Сегодня. Такая судьба ждет всех частично мобилизованных россиян и других оккупантов, которых отправляют как пушечное мясо", – говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что первыми на позиции противника с боем зашли храбрые воины 46 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

  • 16 декабря российские войска продолжали искать слабые места в обороне Вооруженных Сил Украины у Бахмута и Авдеевки.

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Вадим Ребрина
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ДШВ война бахмут гур минобороны
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