ГУР: Россия незаконно перегружает нефть в открытом море вблизи Греции
Россия совершает незаконную перевалку нефти в открытом море вблизи Греции. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По данным ГУР, с июля 2024 года танкер типа "Афрамакс" с ИМО-номером 9247443, не имеющий западного страхового покрытия, производит незаконную перегрузку нефти между танкерами прямо в открытом море у побережья Греции и Кипра.
"Такие операции представляют экологическую угрозу, позволяют агрессору скрывать происхождение нефти, уклоняться от международного контроля и обеспечивать ее поставки в третьи страны в обход санкций", – сообщает разведка.
ГУР на платформе War&Sanctions опубликовало данные о судне ИМО 9247443, которое Россия использует как плавучий перегрузочный хаб для поставки подсанкционной нефти.
Кроме этого, украинская разведка предоставила данные о 159 нефтяных танкерах, большинство из которых входит в так называемый теневой флот РФ, а также информацию о 55 капитанах этого флота.
В базе портала War&Sanctions обнародованы данные о 577 таких нефтетанкерах. Общий дедвейт идентифицированных судов превышает 63 миллиона метрических тонн.
Разведка отметила, что "теневой флот" активно использует высокорисковые практики в морской логистике, включая отключение автоматических систем идентификации, спуфинг навигационных данных, перевалку нефти в ночное время без освещения, использование флагов удобных юрисдикций, а также регистрацию подставных компаний.
"Эти действия создают серьезные угрозы экологической безопасности, особенно учитывая техническое состояние старых судов "теневого флота" и отсутствие страхования. Они могут привести к масштабным авариям и экологическим катастрофам вблизи берегов стран Европейского Союза", – подчеркнули в ГУР.
Помимо уклонения от санкций, Россия использует этот флот как инструмент гибридной войны. Установлены факты участия судов в разведывательной и диверсионной деятельности, в частности, в Балтийском море – вблизи военно-морской инфраструктуры, подводных кабелей и других критических объектов.
Таким образом, ГУР МО Украины отмечает необходимость усиления санкций на российскую экономику, в частности:
← снижение предельной цены на нефть и нефтепродукты;
← отказ стран G7 и ЕС от импорта нефтепродуктов, производимых из российского сырья;
← запрет на проведение STS-операций в территориальных водах стран G7 и ЕС;
← усиление контроля за страховым покрытием судов на западном рынке;
← ввод полного запрета на импорт российского СПГ и трубопроводного топлива.
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