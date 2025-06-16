ГУР: Росія незаконно перевантажує нафту у відкритому морі поблизу Греції

Крім ухилення від санкцій, Росія використовує цей флот як інструмент гібридної війни, повідомляє розвідка

Нафтовий танкер (Фото: Depositphotos)

Росія здійснює незаконне перевалювання нафти у відкритому морі поблизу Греції. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, з липня 2024 року танкер типу "Афрамакс" з ІМО-номером 9247443, що не має західного страхового покриття, здійснює незаконне перевантаження нафти між танкерами просто у відкритому морі поблизу узбережжя Греції та Кіпру.

"Такі операції становлять екологічну загрозу, дозволяють агресору приховувати походження нафти, ухилятися від міжнародного контролю та забезпечувати її постачання до третіх країн в обхід санкцій", – повідомляє розвідка.

ГУР на платформі War&Sanctions опублікувало дані про судно ІМО 9247443, яке Росія використовує як плавучий перевантажувальний хаб для постачання підсанкційної нафти.

Крім цього, українська розвідка надала дані про 159 нафтових танкерів, більшість із яких входить до так званого тіньового флоту РФ, а також інформацію про 55 капітанів цього флоту.

Загалом у базі порталу War&Sanctions оприлюднені дані про 577 таких нафтотанкерів. Загальний дедвейт ідентифікованих суден перевищує 63 мільйони метричних тонн.

Розвідка зауважила, що "тіньовий флот" активно використовує високоризикові практики в морській логістиці, включно з вимкненням автоматичних систем ідентифікації, спуфінгом навігаційних даних, перевалкою нафти в нічний час без освітлення, використанням прапорів зручних юрисдикцій, а також реєстрацією підставних компаній.

"Ці дії створюють серйозні загрози для екологічної безпеки, особливо з огляду на технічний стан старих суден "тіньового флоту" та відсутність страхування. Вони можуть призвести до масштабних аварій і екологічних катастроф поблизу берегів країн Європейського Союзу", – наголосили в ГУР.

Крім ухилення від санкцій, Росія використовує цей флот як інструмент гібридної війни. Встановлено факти участі суден у розвідувальній і диверсійній діяльності, зокрема в Балтійському морі – поблизу військово-морської інфраструктури, підводних кабелів та інших критичних об’єктів.

Таким чином ГУР МО України наголошує на необхідності посилення санкцій на російську економіку, зокрема:

← зниження граничної ціни на нафту й нафтопродукти;

← відмову країн G7 і ЄС від імпорту нафтопродуктів, вироблених із російської сировини;

← заборону на проведення STS-операцій у територіальних водах країн G7 і ЄС;

← посилення контролю за страховим покриттям суден на західному ринку;

← введення повної заборони на імпорт російського СПГ та трубопровідного палива.