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ГУР: Воины Интернационального легиона отдали еду и теплые вещи жителям Херсонской области

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 19:50
ГУР: Воины Интернационального легиона отдали еду и теплые вещи жителям Херсонской области - Фото
Фото: ГУР МО

Воины Интернационального легиона Главного управления разведки Минобороны не смогли остаться в стороне от сложной гуманитарной ситуации в деоккупированной Херсонской области и отдали местным жителям все свои запасы еды и теплых вещей. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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Там отметили, что воины Легиона совместно с другими подразделениями ВСУ активно участвуют в деоккупации Херсонской области. Гуманитарная ситуация в регионе сложная – энергосистема разрушена, население нуждается в продуктах питания, теплых вещах, генераторах и т.д.

"Возвращаясь с очередной боевой задачи, воины Интернационального легиона ГУР МО Украины не смогли остаться в стороне от сложной гуманитарной ситуации и отдали местным жителям все свои запасы еды и теплых вещей. Один из будущих защитников даже получил зимнюю шапку в подарок от бойца Легиона", – говорится в сообщении.

ГУР: Воины Интернационального легиона отдали еду и теплые вещи жителям Херсонской области

ГУР: Воины Интернационального легиона отдали еду и теплые вещи жителям Херсонской области

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Вадим Ребрина
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война Херсон гур мо Интернациональный легион
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