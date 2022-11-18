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В спецназе ВСУ рассказали, как зачищали оккупантов на Херсонщине. Шли по дну реки – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 13:57
Скриншот видео
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В Силах спецопераций рассказали, как вместе с бойцами Иностранного легиона зачищали передовые посты оккупантов в одном из сел Херсонской области. ССО опубликовали видео с места событий, где участник операции рассказывает детали боя.

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По словам бойца ССО, к опорным пунктам противника военные подходили по реке: первой шла группа из трех человек по дну водоема, другие впоследствии подтянулись на резиновых лодках.

Затем бойцы начали зачищать россиян, прятавшихся в домах местных жителей.

В операции принимали участие военные 73 морского центра СпП и Иностранного легиона.

"Много сказанного мы не доводим до сведения, потому что есть вещи о которых еще рано говорить, а также ради дальнейшей безопасности наших воинов. Впрочем, все изложенное в материале имеет свою большую ценность и уже является частью нашей общей истории", – говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина
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война Херсон спецназ ссо иностранный легион
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