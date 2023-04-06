ГУР заявило, что готовит "много интересного" для оккупантов – видео

Главное управление разведки Минобороны заявило, что разведчики "готовят много интересного" для оккупантов, опубликовав видео высадки десанта с вертолетов.

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"Сотрудники ГУР МО Украины готовят много интересного", – сообщили в пресс-службе ГУР, отметив, что за последний год бойцы "очень полюбили проводить операции с использованием летательных аппаратов".

"Поэтому оккупантам приготовиться: мы вас уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать! В режиме нон-стоп! Днем и ночью! На земле, в воздухе и на воде! Нет еще такого места на Земле, где вы могли бы спрятаться, и мы бы не достали всех, кто принес такое горе нашей Родине" — говорится в сообщении.

Корреспондент LIGA.net пытался выяснить, что на видео – учения или реальная боевая операция, но телефон пресс-службы ГУР не отвечает.

2 апреля ГУР опубликовало фото украинского разведчика, который выходит из воды якобы в Ялте. Из сообщения неясно, это отчет или анонс.

Вадим Ребрина

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