ГУР опубликовало фото украинского разведчика, который выходит из воды якобы в Ялте
02.04.2023, 10:22
Фото: ГУР
Главное управление разведки Минобороны опубликовало фото украинского разведчика, который выходит из воды якобы в Ялте. Снимок размещен в Telegram ГУР.
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На фото изображен украинский разведчик, который выходит из воды.
"Крым. Ялта. 2023", – подписано фото.
- В ГУР рассказали, как РФ готовится к освобождению Украиной Крыма: "Будем сражаться и на пляжах".
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