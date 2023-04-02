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ГУР опубликовало фото украинского разведчика, который выходит из воды якобы в Ялте

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2023, 10:22
ГУР опубликовало фото украинского разведчика, который выходит из воды якобы в Ялте - Фото
Фото: ГУР

Главное управление разведки Минобороны опубликовало фото украинского разведчика, который выходит из воды якобы в Ялте. Снимок размещен в Telegram ГУР.

На фото изображен украинский разведчик, который выходит из воды. 

"Крым. Ялта. 2023", – подписано фото.

ГУР опубликовало фото украинского разведчика, который выходит из воды якобы в Ялте

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Наталія Медведєва
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