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22.03.2019, 20:53

Хакеры рассылали фейковые письма от имени Авакова - полиция

Хакеры рассылали фейковые письма от имени Авакова - полиция - Фото
Фото - Киберполиция

Киберполиция установила, что почта, с которой осуществлялась рассылка фейковых писем, была создана 21 марта 2019 года на территории РФ

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Киберполиция установила хакеров, которые рассылали "фейковые письма" от имени главы МВД Арсена Авакова с "правилами" поведения на выборах. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Киберполиция установила, что почта, с которой осуществлялась рассылка фейковых писем, была создана 21 марта 2019 года на территории Российской Федерации.

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"В фейковых письмах сотрудников полиции призвали во время охраны общественного порядка в день выборов совершать действия в пользу одного из кандидатов в президенты и уделить "особое внимание" нарушениям законодательства со стороны членов избирательных комиссий и наблюдателей от конкурента этого кандидата", - сказано в сообщении.

В киевском управлении СБУ сегодня сообщили, что, по их данным, готовится "очередной вброс в информационное пространство", который будет касаться переписки между руководителями СБУ и МВД в преддверии выборов президента.

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Теги: выборы, хакер, арсен аваков, киберполиция
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