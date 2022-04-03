Харьков обстреливают меньше, враг намерен усилить атаки на Изюмском направлении – Генштаб

Российские оккупанты ведут обстрелы Харькова из артиллерийских систем разного типа, но интенсивность огня уменьшилась. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 24:00 2 апреля.

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На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова и артобстрелы жилых и промышленных районов города. Интенсивность обстрелов уменьшилась.

Подразделения оккупационных войск перегруппировываются, вероятно, с целью продолжения активных действий на Изюмском направлении. Враг пытается проводить разведку, в том числе с применением беспилотников.

На Волынском направлении без изменений.

На Полесском направлении оккупанты продолжают выводить войска в Беларусь. Враги минируют пути своего отхода и отдельные населенные пункты.

В Северском направлении враг завершил вывод войск в РФ и Беларусь.

Основные маршруты движения колонн противника проходят в направлении Гомельской и Могилевской областей. В составе колонн, кроме грузовых автомобилей, зафиксированы элементы понтонно-мостового парка, реактивные системы залпового огня, пусковые установки ОТРК "Искандер".

Военная техника противника сосредотачивается на ж/д станциях и объектах, имеющих подвод ж/д путей, что позволяет осуществить ее погрузку и отправку на территорию РФ.

Продолжается вывод в РФ (через Сумскую область) подразделений из состава 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, действовавших в направлении Броваров. Обеспечивает вывод войск батальонно-тактическая группа 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Донецком направлении противник продолжает обстрелы подразделений ВСУ и вести атаки на отдельных направлениях.

Основные усилия оккупантов по-прежнему сосредоточены на захвате Рубежного и Попасной, подготовке к наступлению на Северодонецк, получении полного контроля над Мариуполем, а также выходе в Угледар и Марьинку. Успеха не добились.

Враг продолжает наносить систематические ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам, но интенсивность нанесения ракетных ударов и ударов с применением высокоточного оружия снизилась.

Продолжается подготовка дополнительных подразделений противника для участия в боевых действиях на территории Украины. Планируется создание "добровольческих" батальонов из жителей временно оккупированных территорий Украины и наемников.

Силы обороны Украины продолжают защищать нашу землю, постепенно освобождают оккупированные территории, нанося врагу существенные потери.

Наталия Медведева

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