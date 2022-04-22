Харьковская область. ВСУ уничтожили систему ПВО и реактивную артиллерию армии РФ

Вооруженные силы Украины в кооперации с пограничниками уничтожили российскую систему противовоздушной обороны и три единицы реактивных систем залпового огня армии РФ в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Отмечается, что пограничники добыли информацию о скоплении враг, их средств ПВО и артиллерии в нескольких населенных пунктах Харьковской области.

Эти данные они передали ВСУ, которые и завершили цикл – нанесли огневые удары по указанным координатам.

"В итоге уничтожены многие орки, три единицы РСЗО и система ПВО", – написали в МВД.

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Марк Сировой

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