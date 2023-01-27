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Харьковские нацгвардейцы под Бахмутом уничтожили из "Иглы" российский вертолет Ми-24

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 16:15
Харьковские нацгвардейцы под Бахмутом уничтожили из
Фото: Facebook Нацгвардии

На Бахмутском направлении харьковские нацгвардейцы расчетом ПЗРК уничтожили российский вертолет Ми-24. Об этом сообщает в Facebook Нацгвардия.

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Нацгвардейцы сами рассказали, как все произошло.

"26 января около 10:40 утра огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила на юго-восточной окраине Бахмута две воздушные цели. Расчетом ПЗРК с "Игла-1" одновременно было выпущено два пуска ракет по вертолетам Ми-24. В результате боевой работы один вертолет был обезврежен, второй поражен", – сказал начальник службы противовоздушной обороны 3 бригады оперативного назначения.

"Этот вертолет способен летать на малых высотах, что в условиях этой местности позволяет совершать скрытый подлет к расположению наших подразделений. Он может маневрировать, нанося постоянные удары нашим войскам на наиболее важных участках с применением ракетного и артиллерийского вооружения", – отметил наводчик ПЗРК нацгвардеец Антон.

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Наталія Медведєва
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война вертолет нацгвардия бахмут
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