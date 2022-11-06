Херсон и еще около 10 населенных пунктов остались без света и воды
Временно захваченный россиянами Херсон и еще около 10 населенных пунктов остались без электроснабжения и воды. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на оккупационную администрацию областного центра. Глава Херсонского облсовета Юрий Соболевский утверждает, что это дело рук россиян.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Пропагандисты пишут, что свет пропал "в результате теракта на ЛЭП Берислав-Каховка".
Соболевский подтвердил информацию о том, что в Херсоне и еще ряде населенных пунктов области пропал свет, и обвинил в теракте на ЛЭП оккупантов.
"Около 10 населенных пунктов области остались без света, как следствие, и воды. В том числе и весь Херсон. Повреждена высоковольтная ЛЭП. Оккупанты уже "отчитались" о теракте. Однако не уточнили, что теракт был совершен ими же. Свидетельства очевидцев это подтверждают", – написал Соболевский.
Местные Telegram-каналы сообщают о том, что в большинстве районов города исчезла мобильная связь.
Читайте также: Переправы и оборона. Генерал Забродский объяснил, почему для РФ "логично" покинуть Херсон
Комментарии