Херсонская область. Россияне попали из миномета в жилой дом, убили женщину и двоих детей

Российская армия в воскресенье обстреляла из минометов село Понятовка, расположенное на берегу Днепра недалеко от Херсона. По данным главы Офиса президента Андрея Ермака, одна из мин попала в жилой дом – там погибла женщина и двое детей.

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"Произошел минометный обстрел села Понятовка в Херсонской области. Попадание в частный жилой дом. Известно, что погибла женщина и двое детей", – говорится в Telegram Ермака.

По данным Херсонской обладминистрации, обстрел произошел около 12:00.

В ноябре 2022 Силы обороны Украины заставили россиян отступить с правого берега Днепра в Херсонской области. Тогда удалось деоккупировать почти 200 населенных пунктов.

Андрій Водяний

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