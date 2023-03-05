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Херсонская область. Россияне попали из миномета в жилой дом, убили женщину и двоих детей

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2023, 14:03
Херсонская область. Россияне попали из миномета в жилой дом, убили женщину и двоих детей - Фото
Фото: EPA

Российская армия в воскресенье обстреляла из минометов село Понятовка, расположенное на берегу Днепра недалеко от Херсона. По данным главы Офиса президента Андрея Ермака, одна из мин попала в жилой дом – там погибла женщина и двое детей.

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"Произошел минометный обстрел села Понятовка в Херсонской области. Попадание в частный жилой дом. Известно, что погибла женщина и двое детей", – говорится в Telegram Ермака.

Херсонская область. Россияне попали из миномета в жилой дом, убили женщину и двоих детей

По данным Херсонской обладминистрации, обстрел произошел около 12:00.

Андрій Водяний
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обстрел война Херсонская область
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