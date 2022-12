"HIMARS все равно, хорошо или плохо россияне себя вели" – Минобороны

Минобороны пошутило в Twitter о российских мобилизованных, которых командиры принуждают к лояльности, запугивая "злыми HIMARS".

"HIMARS придет за каждым оккупантом. Говорят, призывникам в России рассказывают страшилки, что если они будут критиковать Путина и не подчиняться командирам, ночью к ним придут злые HIMARS. Но правда в том, что HIMARS все равно, "хороший" оккупант или "плохой", – сказано в твите.

HIMARS comes for every occupier.

They say that conscripts in russia are being told spooky stories: if you criticize putin and disobey your commanders, the evil HIMARS will come after you at night.

The truth is, HIMARS can’t tell whether an occupier is good or bad. pic.twitter.com/NPFgXKmY0D