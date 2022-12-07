UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"HIMARS все равно, хорошо или плохо россияне себя вели" – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 16:53
Работает HIMARS (Фото - Facebook Генштаб ВСУ)

Минобороны пошутило в Twitter о российских мобилизованных, которых командиры принуждают к лояльности, запугивая "злыми HIMARS".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"HIMARS придет за каждым оккупантом. Говорят, призывникам в России рассказывают страшилки, что если они будут критиковать Путина и не подчиняться командирам, ночью к ним придут злые HIMARS. Но правда в том, что HIMARS все равно, "хороший" оккупант или "плохой", – сказано в твите.

Шутка проиллюстрирована картинкой "Курить вредно" художника Boris Groh.

Читайте также: Освобождение Херсона стало результатом новаторского использования HIMARS бойцами ВСУ — ISW

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минобороны HIMARS
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 