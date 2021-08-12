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Хищение 27 млн. Суд арестовал заммэра Николаева, которого задержали на границе с Венгрией

12.08.2021, 23:59
Хищение 27 млн. Суд арестовал заммэра Николаева, которого задержали на границе с Венгрией - Фото
В зале суда (Фото: Facebook/САП)

Сегодня, 12 августа, Высший антикоррупционный суд арестовал с возможностью залога заместителя мэра Николаева, которого подозревают в хищении 27 млн грн. Об этом сообщает в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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На заседании ВАКС, которое транслировалось в прямом эфире, назвали имя и должность подозреваемого – заместитель мэра Николаева и директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев.

Как отмечается, ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал Кореневу, одному из подозреваемых в завладении 26,8 млн грн бюджетных средств, пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной внесения залога в размере 3,5 млн грн.

Коренева арестовали на два месяца – до 8 октября 2021 года, в рамках срока досудебного расследования.

Следствие предполагает, что заммэра Николаева пытался покинуть Украину: он задержан в международном пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" на украинском-венгерской границе.

Адвокаты Коренева заявили, что он не скрывался, а ехал в официальный запланированный отпуск, а о выезде заграницу предупредил заранее.

  • 11 августа НАБУ заявило о разоблачении коррупционной схемы, по которой общине Николаева был нанесен ущерб более чем 26,8 млн грн. Заместитель мэра Николаева, первый замдиректора одного из департаментов Николаевского горсовета и директоры шести частных компаний подозреваются в хищении во время реконструкции Соборной площади в Одессе.
Наталия Медведева
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коррупция набу Николаев вакс Сергей Коренев
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