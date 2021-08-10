НАБУ заявило о раскрытии хищения 27 млн грн в Николаевском горсовете
Национальное антикоррупционное бюро заявило о разоблачении коррупционной схемы, по которой общине Николаева был нанесен ущерб более чем 26,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
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Речь идет о завладении бюджетными средствами при выполнении работ по реконструкции Соборной площади в Одессе.
По информации следствия, в схеме участвовали восемь человек:
- заместитель мэра Николаева;
- первый замдиректора одного из департаментов Николаевского горсовета;
- директора шести частных компаний, один из которых – действующий депутат Одесского горсовета.
Должностные лица Николаевского горсовета и двое руководителей частных компаний задержаны, решается вопрос о сообщении им о подозрении. Остальным лицам о подозрении сообщено.
Всем участникам схемы инкриминируют растрату в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.
Следствие предполагает, что заммэра Николаева пытался покинуть Украину: он задержан в международном пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" на украинском-венгерской границе.
Мэра Николаева повесткой вызвали в НАБУ для проведения следственных действий.
В НАБУ инфомируют, что в 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади в Одессе.
Как установило следствие, заммэра Николаева и первый заместитель одного из департаментов горсовета, по предварительному сговору с шестью директорами частных компаний, обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО, которое и выполнило работы.
Как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего нанесено более 26,8 млн грн убытков местной общине.
- 3 июня 2016 года первого зампредседателя Николаевской ОГА Николая Романчука задержали по подозрению в получении взятки в размере $100 тыс. Позже СБУ обнаружила в доме чиновника чемодан с $300 тысячами и ювелирными украшениями. Под домом выявили систему тоннелей, в которых находились сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом, столовым серебром. Там же нашли и "черную бухгалтерию".
- 8 июня 2021-го центральный районный суд Николаева признал невиновным и оправдал Романчука.
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