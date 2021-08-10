НАБУ заявило о раскрытии хищения 27 млн ​​грн в Николаевском горсовете

Национальное антикоррупционное бюро заявило о разоблачении коррупционной схемы, по которой общине Николаева был нанесен ущерб более чем 26,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Речь идет о завладении бюджетными средствами при выполнении работ по реконструкции Соборной площади в Одессе.

По информации следствия, в схеме участвовали восемь человек:

- заместитель мэра Николаева;

- первый замдиректора одного из департаментов Николаевского горсовета;

- директора шести частных компаний, один из которых – действующий депутат Одесского горсовета.

Должностные лица Николаевского горсовета и двое руководителей частных компаний задержаны, решается вопрос о сообщении им о подозрении. Остальным лицам о подозрении сообщено.

Всем участникам схемы инкриминируют растрату в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Следствие предполагает, что заммэра Николаева пытался покинуть Украину: он задержан в международном пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" на украинском-венгерской границе.

Мэра Николаева повесткой вызвали в НАБУ для проведения следственных действий.

В НАБУ инфомируют, что в 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади в Одессе.

Как установило следствие, заммэра Николаева и первый заместитель одного из департаментов горсовета, по предварительному сговору с шестью директорами частных компаний, обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО, которое и выполнило работы.

Как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего нанесено более 26,8 млн грн убытков местной общине.

3 июня 2016 года первого зампредседателя Николаевской ОГА Николая Романчука задержали по подозрению в получении взятки в размере $100 тыс. Позже СБУ обнаружила в доме чиновника чемодан с $300 тысячами и ювелирными украшениями. Под домом выявили систему тоннелей, в которых находились сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом, столовым серебром. Там же нашли и "черную бухгалтерию".

8 июня 2021-го центральный районный суд Николаева признал невиновным и оправдал Романчука.

Наталия Медведева

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