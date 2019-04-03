Холодницкий жалуется на НАБУ: Затягивают дела по Укроборонпрому

Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Специализированная антикоррупционная прокуратура утверждает, что в Национальном антикоррупционном бюро почему-то затягивают расследования хищений на предприятиях Укроборонпрома. Ведомство Назара Холодницкого призвало совет общественного контроля НАБУ повлиять на ситуацию, говорится в сообщении САП в Facebook.

В прокуратуре пишут, что "установлены факты нарушений требований закона работниками НАБУ при расследовании таких уголовных производств".

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В частности, в марте 2016 года НАБУ открыло дело по фиктивным поставкам на Харьковский бронетанковый завод деталей на 56 млн грн. Следствие активно шло до сентября, а затем в бюро "заявили об отсутствии перспектив" у дела, хотя один эпизод о поставке двигателей на ЛБТЗ был успешно доведен до суда.

Также в октябре 2017-го новый детектив НАБУ по этому делу лучил новые указания от САП со сроком исполнения два месяца, но выполняет их до сих пор.

При этом бюро не делилось с САП данными о скандальной переписке фигурантов "дела Укроборонпрома", которая стала предметом журналистского расследования о хищениях в ОПК.

По словам Холодницкого, такая позиция НАБУ во время расследований преступлений в сфере ОПК стала возможной "в результате системных ошибок в организации деятельности органа досудебного расследования".

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САП перечислила и другие дела, по которым фиксирует пробуксовку расследования:

- злоупотребления чиновников Минобороны и руководства Шепетовского ремонтзавода при закупке 18 САУ "Гвоздика";

- хищение на "дочке" Укрспецэкспорта и двух предприятиях-нерезидентах более 1 млн грн Шосткинского казенного завода Импульс;

- растрата более 58 млн грн при закупке топлива Минобороны у ООО Трейд Коммодити, из которой в отдельное производство выделен эпизод против одного из фигурантов; расследование на паузе из-за розыска подозреваемого;

- растрата имущества Киевского бронетанкового завода;

- растрата на Киевском бронетанковом заводе 382 тысяч гривень путем завышения расходов на капремонт двигателей.

- растрата на Житомирском бронетанковом заводе имущества мобрезерва - 20 двигателей на 6,9 млн грн;