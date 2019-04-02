Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.04.2019, 18:29

Порошенко решил проверить руководство Укроборонпрома на полиграфе

Порошенко решил проверить руководство Укроборонпрома на полиграфе - Фото
Фото: president.gov.ua

Результаты проверки, если на то будут основания, президент поручил передать правоохранителям

Реклама
Реклама

Президент Петр Порошенко поручил проверить все руководство ГК Укроборонпром на полиграфе. Об этом шла речь на совещании президента с секретарем СНБО Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом, сообщает пресс-служба АП.

"Мы обращаемся к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава Государственного концерна Укроборонпром", - сказал Порошенко.

Реклама

Отдельно он поручил подготовить списки тех, кто должен пройти исследования.

"Прошу включить туда и руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса - и руководителей предприятий, и тех, кто отвечает за финансовую деятельность", - сказал президент.

Результаты проверки, если на то будут основания, Порошенко поручил передать правоохранителям.

"В случае выявления оснований, прошу передать соответствующие результаты исследований полиграфа или контрразведке Службы безопасности Украины, или в правоохранительные органы. Если будут выявлены те или иные обстоятельства совершения преступления", - заявил Порошенко.

25 февраля журналисты обнародовали расследование о возможных махинациях группы лиц во главе с сыном первого замсекретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского

Порошенко уволил Гладковского с должности.

Сегодня фактическим владельцам предприятия Оптимумспецдеталь Андрею Рогозе и Виталию Жукову сообщено о подозрении.

Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, петр порошенко, укроборонпром, полиграф
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 