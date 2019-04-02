Порошенко решил проверить руководство Укроборонпрома на полиграфе

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко поручил проверить все руководство ГК Укроборонпром на полиграфе. Об этом шла речь на совещании президента с секретарем СНБО Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом, сообщает пресс-служба АП.

"Мы обращаемся к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава Государственного концерна Укроборонпром", - сказал Порошенко.

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Отдельно он поручил подготовить списки тех, кто должен пройти исследования.

"Прошу включить туда и руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса - и руководителей предприятий, и тех, кто отвечает за финансовую деятельность", - сказал президент.

Результаты проверки, если на то будут основания, Порошенко поручил передать правоохранителям.

"В случае выявления оснований, прошу передать соответствующие результаты исследований полиграфа или контрразведке Службы безопасности Украины, или в правоохранительные органы. Если будут выявлены те или иные обстоятельства совершения преступления", - заявил Порошенко.

25 февраля журналисты обнародовали расследование о возможных махинациях группы лиц во главе с сыном первого замсекретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского.

Порошенко уволил Гладковского с должности.

Сегодня фактическим владельцам предприятия Оптимумспецдеталь Андрею Рогозе и Виталию Жукову сообщено о подозрении.