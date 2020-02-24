Холодницкий о влиянии Авакова на "дело рюкзаков": Категорически его опровергаю

Министр внутренних дел Арсен Аваков не влиял на закрытие так называемого дела рюкзаков, где одним из основных фигурантов был его сын Александр. Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил РБК-Украина.
"Я это (влияние главы МВД, - ред.) категорически опровергаю", - подчеркнул он.
По словам главы САП, дело закрыто из-за того, что заканчивались девять месяцев следствия и процессуальный прокурор сказал, что с такой доказательной базой оно не пойдет в суд.
Холодницкий утверждает, что когда в САП подписали подозрения фигурантам, то дали детективам Национального антикоррупционного бюро время на сбор улик, но в итоге "единственной связью" между Александром Аваковым и бизнесменом, чья фирма шила рюкзаки, якобы была названа Facebook-дружба.
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В недавнем интервью LIGA.net директор НАБУ Сытник утверждал, что сбор подписей в Раде за его отставку связан как с "делом рюкзаков", так и с "делом ПриватБанка", которое полностью передано в бюро.