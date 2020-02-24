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Холодницкий о влиянии Авакова на "дело рюкзаков": Категорически его опровергаю

Холодницкий о влиянии Авакова на "дело рюкзаков": Категорически его опровергаю - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.02.2020, 09:41

Резонансное дело 2017-2018 годов о "рюкзаках Авакова" закрыли потому, что вышел срок, отведенный на следствие по нему, заявил руководитель САП

Министр внутренних дел Арсен Аваков не влиял на закрытие так называемого дела рюкзаков, где одним из основных фигурантов был его сын Александр. Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил РБК-Украина.

"Я это (влияние главы МВД, - ред.) категорически опровергаю", - подчеркнул он.

По словам главы САП, дело закрыто из-за того, что заканчивались девять месяцев следствия и процессуальный прокурор сказал, что с такой доказательной базой оно не пойдет в суд.

Холодницкий утверждает, что когда в САП подписали подозрения фигурантам, то дали детективам Национального антикоррупционного бюро время на сбор улик, но в итоге "единственной связью" между Александром Аваковым и бизнесменом, чья фирма шила рюкзаки, якобы была названа Facebook-дружба.

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  • Осенью 2017-го НАБУ задержало сына главы МВД Авакова-младшего, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина по делу о растрате госсредств при закупке в феврале-2015 рюкзаков для Нацгвардии.
  • 12 июля 2018-го прокурор САП Василий Кричун закрыл дело против сына Авакова и Чеботаря из-за "отсутствия прямых доказательств" их участия и того, что они якобы не знали о плохом качестве рюкзаков.
  • НАБУ обжаловало закрытие. Холодницкий отказал НАБУ. Бюро рассказало о манипуляциях по этому делу.
  • Литвин взял всю вину на себя и оплатил компенсацию убытков по делу.

В недавнем интервью LIGA.net директор НАБУ Сытник утверждал, что сбор подписей в Раде за его отставку связан как с "делом рюкзаков", так и с "делом ПриватБанка", которое полностью передано в бюро.

Евгений Пилипенко
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