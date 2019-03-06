Холодницкий отреагировал на призыв посла США уволить его

Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что призыв американского посла Мари Йованович к властям Украины уволить его является недопустимым вмешательством во внутренние дела другого государства. Об этом он сказал в комментарии LB.ua.

"Знаете, то, что себе позволяет посол другого государства, - это на их совести <...> Я не буду комментировать это заявление, воздержусь пока что от комментариев", - сказал он.

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При этом глава САП анонсировал "интересное" заявление, которое он собирается сделать на следующей неделе.

Мари Йованович (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net):

30 марта 2018 года главы НАБУ и ГПУ Артем Сытник и Юрий Луценко передали Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров жалобы на руководителя САП: якобы тот совершил дисциплинарные нарушения. Это произошло после того, как были обнародованы сделанные в рабочем кабинете Холодницкого аудиозаписи, на которых речь идет о подстрекательстве свидетеля к даче неправдивых показаний, о сливе данных о предстоящих обысках и о прессинге на чиновников для принятия "правильных" решений.