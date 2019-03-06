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06.03.2019, 15:09

Холодницкий отреагировал на призыв посла США уволить его

Холодницкий отреагировал на призыв посла США уволить его - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава антикоррупционной прокуратуры заявил, что через несколько дней сделает некое заявление. "Поверьте, будет интересно", - заинтриговал он.

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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что призыв американского посла Мари Йованович к властям Украины уволить его является недопустимым вмешательством во внутренние дела другого государства. Об этом он сказал в комментарии LB.ua.

"Знаете, то, что себе позволяет посол другого государства, - это на их совести <...> Я не буду комментировать это заявление, воздержусь пока что от комментариев", - сказал он.

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При этом глава САП анонсировал "интересное" заявление, которое он собирается сделать на следующей неделе.

Мари Йованович (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net):

30 марта 2018 года главы НАБУ и ГПУ Артем Сытник и Юрий Луценко передали Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров жалобы на руководителя САП: якобы тот совершил дисциплинарные нарушения. Это произошло после того, как были обнародованы сделанные в рабочем кабинете Холодницкого аудиозаписи, на которых речь идет о подстрекательстве свидетеля к даче неправдивых показаний, о сливе данных о предстоящих обысках и о прессинге на чиновников для принятия "правильных" решений.

За это главу САП призвали уйти с должности. Его также обвиняли в препятствовании расследованию некоторых производств НАБУ. Летом 2018-го КДКП решила, что не станет увольнять его: Холодницкий получил только выговор. Директор НАБУ заявил, что обжалует это решение.

5 марта 2019 года посол США в Украине Мари Йованович призвала украинские власти уволить главу САП Назара Холодницкого из-за того, что он "был пойман за предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности".

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Теги: коррупция, назар холодницкий, мари йованович, вмешательство, сап, реакция
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