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05.03.2019, 21:34

Холодницкий рассказал о расследованиях коррупции в сфере обороны

Холодницкий рассказал о расследованиях коррупции в сфере обороны - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Единственным производством, которое доведено до суда, является дело Львовского бронетанкового завода

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Специализированная антикоррупционная прокуратура по состоянию на сегодняшний день расследует более десяти производств в оборонной сфере. Об этом в комментарии Hromadske заявил глава САП Назар Холодницкий.

"У нас есть больше десятка производств, связанных с Укроборонпромом. И я бы не ограничивался Укроборонпромом, мы называем это производство в оборонной сфере. Это все, что касается государственной безопасности и обороны", - заявил Холодницкий.

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По его словам, единственным производством, которое доведено до суда, является дело Львовского бронетанкового завода. Директор этого предприятия обвиняется в закупке второсортных двигателей, которые перед этим были проданы армии же частным предприятиям.

На стадии завершения, по информации Холодницкого, находится расследование закупки топлива для нужд Министерства обороны у компании Трейд Коммодити.

"Это производство уже завершено, подозреваемые знакомятся с материалами суда, ждем направления в суд", - сказал глава САП.

"На стадии следствия есть другие производства, которые расследуются с 2015-16 годов. Более десятка уже есть", - добавил Холодницкий.

Посол США в Украине Мари Йованович призвала украинские власти уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого из-за того, что он "был пойман за предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности"

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Теги: коррупция, укроборонпром, назар холодницкий, минобороны, сап
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