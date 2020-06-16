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Холодницкого могут отстранить от выполнения обязанностей главы САП

Холодницкого могут отстранить от выполнения обязанностей главы САП - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.06.2020, 17:30

На главу САП поступила жалоба, о сути которой Офис генпрокурора отказывается говорить публично

Против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого открыто дисциплинарное производство. Его могут отстранить от должности на время расследования. Об этом говорится в документах, опубликованных Холодницким в Facebook.

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Оба документа получены из Офиса генпрокурора. В одном из них Холодницкому сообщают, что по жалобе руководителя Генеральной инспекции ОГП Сергея Лисаченко против него открыто дисциплинарное производство. При этом суть жалобы в письме не объясняется, в ОГП присвоили ей гриф "для служебного пользования", так как жалоба "содержит ведомости служебной информации". Главе САП предложили ознакомиться с документом, предварительно согласовав это по телефону.

В другом письме Холодницкому сообщают, что 17 июня кадровая комиссия рассмотрит отстранение его от выполнения обязанностей на время расследования.

"Ну что ж... Может хоть завтра узнаю, в чем суть, и почему все так секретно..." - прокомментировал глава САП.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала о служебном расследовании против Холодницкого. Она также не изложила суть дела.

Сам глава САП 9 июня в комментарии Украинской правде сказал, что не знает, в чем его обвиняют коллеги, и сообщил, что подал ходатайство о предоставлении ему материалов для ознакомления. Он также отметил, что будет настаивать на публичном рассмотрении дела.

  • 26 мая Офис генпрокурора опубликовал видеообращение Венедиктовой, в котором она раскритиковала работу САП, заявив, что она "бездействует", и это приводит к нанесению ущерба Украине на миллионы гривень.
  • Прокуроры САП заявили, что категорически не согласны с обвинениями.



Вадим Ребрина
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