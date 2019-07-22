"Хозяин" Закарпатья Балога пока не проходит в Раду: схема

Виктор Балога (фото - LIGA.net)

На 69-м одномандатном избирательном округе в Закарпатской области, где на прошлых двух выборах в Верховную Раду побеждал Виктор Балога, сейчас после 75% подсчитанных протоколов с минимальным отрывом от него лидирует кандидат от Слуги народа Эдгар Токар.

За Токара сейчас 13 532 голоса, за Балогу - 13 194.

В этом округе 133 участка.

В 2012 году Балога был избран нардепом VII созыва - 49,42% голосов, в 2014-м - в Раду VIII созыва (61,9%).

Его братья Иван Балога и Павел Балога проиграли в своих округах - 70-м и 73-м. После обработки более 40% протоколов первый набирает менее 3%, второй - почти 10% (там обработано 57%).

ЦИК должен объявить все результаты не позднее 5 августа. Пока что в Раду проходят пять партий: Слуга народа, ОПЗЖ, Евросолидарность, Батькивщина и Голос.

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