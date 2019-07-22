Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Хозяин" Закарпатья Балога пока не проходит в Раду: схема

"Хозяин" Закарпатья Балога пока не проходит в Раду: схема - Фото
Виктор Балога (фото - LIGA.net)
22.07.2019, 12:01

Закарпатцы решили больше не давать братьям Балогам - Виктору, Ивану и Павлу - пропуск в парламент. Но в ситуации с первым еще не все до конца ясно.

На 69-м одномандатном избирательном округе в Закарпатской области, где на прошлых двух выборах в Верховную Раду побеждал Виктор Балога, сейчас после 75% подсчитанных протоколов с минимальным отрывом от него лидирует кандидат от Слуги народа Эдгар Токар.

За Токара сейчас 13 532 голоса, за Балогу - 13 194.

В этом округе 133 участка.

В 2012 году Балога был избран нардепом VII созыва - 49,42% голосов, в 2014-м - в Раду VIII созыва (61,9%).

Его братья Иван Балога и Павел Балога проиграли в своих округах - 70-м и 73-м. После обработки более 40% протоколов первый набирает менее 3%, второй - почти 10% (там обработано 57%).

ЦИК должен объявить все результаты не позднее 5 августа. Пока что в Раду проходят пять партий: Слуга народа, ОПЗЖ, ЕвросолидарностьБатькивщина и Голос.

Читайте также: Результаты выборов: кто и где проходит в Раду по мажоритарке

Напишите нам
выборы Виктор балога Эдгар Токар павел балога иван балога
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 