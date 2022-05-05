Хватит перечислять России за энергоносители американские деньги – министр энергетики США

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, отвечая на вопрос о запрете импорта российского урана для использования в американской энергетике, заявила, что не следует позволять, чтобы Россия тем или иным способом зарабатывала американские деньги. Об этом пишет Голос Америки.

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"Я предпочитаю, чтобы президент сам сделал [по этому поводу] заявление, но могу сказать, что на данном этапе мы сходимся во мнении: нам не следует перечислять какие-либо деньги России за энергоносители или за что-либо еще", – подчеркнула она.

По словам Грэнхолм, Министерство энергетики США разрабатывает крупномасштабную стратегию – она позволит обеспечить стабильный приток стратегического урана без привлечения России.

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Яна Катасонова

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