НАТО увеличит присутствие у границ Швеции. Пока обрабатывается заявка страны на вступление
В НАТО заявили о намерении увеличить присутствие у границ Швеции и в Балтийском море – пока страна подает заявку на вступление в Альянс. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет Тhe Guardian.
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По его словам, на НАТО возложена "серьезная обязанность" по гарантированию безопасности Швеции в тот момент, пока в Альянсе обрабатывают заявку на вступление.
"Я убежден, что мы найдем решения для обеспечения безопасности Швеции в переходный период", – подчеркнул Столтенберг.
Ожидается, что Швеция и Финляндия примут решение о подаче заявки на вступление в НАТО в этом месяце. Период, когда все члены Альянса одобрят ее, может занять до года. Обе страны просят гарантий военной защиты на время подачи заявки.
- Швеция получит гарантии безопасности от США, пока 30 членов НАТО будут рассматривать возможную заявку Стокгольма на вступление в Альянс.
- Ожидается, что Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в НАТО уже в мае.
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