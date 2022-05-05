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НАТО увеличит присутствие у границ Швеции. Пока обрабатывается заявка страны на вступление

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 20:08
НАТО увеличит присутствие у границ Швеции. Пока обрабатывается заявка страны на вступление - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

В НАТО заявили о намерении увеличить присутствие у границ Швеции и в Балтийском море – пока страна подает заявку на вступление в Альянс. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет Тhe Guardian.

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По его словам, на НАТО возложена "серьезная обязанность" по гарантированию безопасности Швеции в тот момент, пока в Альянсе обрабатывают заявку на вступление.

"Я убежден, что мы найдем решения для обеспечения безопасности Швеции в переходный период", – подчеркнул Столтенберг.

Ожидается, что Швеция и Финляндия примут решение о подаче заявки на вступление в НАТО в этом месяце. Период, когда все члены Альянса одобрят ее, может занять до года. Обе страны просят гарантий военной защиты на время подачи заявки.

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Яна Катасонова
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швеция нато Йєнс Столтенберг
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