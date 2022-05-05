НАТО увеличит присутствие у границ Швеции. Пока обрабатывается заявка страны на вступление

В НАТО заявили о намерении увеличить присутствие у границ Швеции и в Балтийском море – пока страна подает заявку на вступление в Альянс. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет Тhe Guardian.

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По его словам, на НАТО возложена "серьезная обязанность" по гарантированию безопасности Швеции в тот момент, пока в Альянсе обрабатывают заявку на вступление.

"Я убежден, что мы найдем решения для обеспечения безопасности Швеции в переходный период", – подчеркнул Столтенберг.

Ожидается, что Швеция и Финляндия примут решение о подаче заявки на вступление в НАТО в этом месяце. Период, когда все члены Альянса одобрят ее, может занять до года. Обе страны просят гарантий военной защиты на время подачи заявки.

Швеция получит гарантии безопасности от США, пока 30 членов НАТО будут рассматривать возможную заявку Стокгольма на вступление в Альянс.

Ожидается, что Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в НАТО уже в мае.

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Яна Катасонова

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