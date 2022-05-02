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Дания и Швеция вызывают послов России из-за вторжения на их территорию самолета-разведчика

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 04:38
Дания и Швеция вызывают послов России из-за вторжения на их территорию самолета-разведчика - Фото
Ан-30 (Фото: ВС Швеции)

Дания и Швеция вызывают послов России после того, как российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство обеих стран. Об этом заявили правительства этих стран 1 мая, передает RFE-RL.

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Официальные лица заявили, что самолет вошел в воздушное пространство Дании вечером 29 апреля к востоку от датского острова Борнхольм в Балтийском море, а затем перелетел в воздушное пространство Швеции.

"Завтра российский посол вызван для разговора в МИД. Очередное нарушение Россией воздушного пространства Дании. Это совершенно неприемлемо и крайне тревожно в нынешней ситуации", – заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в Twitter.

В МИД Швеции также заявили, что посла России вызовут в Стокгольм.

"Существуют установленные процедуры для такого рода дел. Это касается, в частности, вызова представителя причастной страны в министерство иностранных дел", – говорится в электронном письме шведского МИД.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил шведскому общественному радио, что нарушение Россией шведского воздушного пространства было "неприемлемым" и "непрофессиональным".

Отвечая на вопрос газеты Dagens Nyheter, министр обороны Швеции заявил, что нет доказательств того, что нарушение было связано с текущими дискуссиями о возможном вступлении Стокгольма в НАТО.

Читайте также: Российский военный самолет-разведчик Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции

Наталия Медведева
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швеция дания воздушное пространство
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